Alerte humanoïde ! ChatGPT va bénéficier d'une mémoire pour rendre vos conversations plus fluides

Et ça n'est pas la seule garantie mise en place par OpenAI. Certaines données sensibles comme les données de santé ne pourront ainsi jamais être stockées. De même, vous pouvez tout simplement garder un contrôle complet en indiquant à l'IA d'oublier telle ou telle information, ce qu'il fera sur le champ. Enfin, dans les paramètres, une option de gestion de la mémoire sera installée, afin d'affiner votre contrôle.

Cette innovation sera pour le moment disponible pour un nombre restreint d'utilisateurs non seulement de ChatGPT Plus, mais aussi de la version gratuite de ChatGPT. Et OpenAI devrait rapidement communiquer sur un déploiement de plus grande envergure. Autant dire que le développement de l'IA file très vite vers quelque chose de futuriste. Le monde de I Robot est-il si loin de cela ?