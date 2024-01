Le GPT Store est là : accès, GPTs, monétisation, publier son GPT, on vous explique tout

À l'heure actuelle, le GPT Store présente un nombre limité de créations francophones. Cette situation reflète peut-être le stade initial de déploiement de la plateforme ainsi que la répartition géographique et linguistique des builders initiaux, principalement anglophones. Cependant, cette dynamique est susceptible de changer rapidement à mesure que de plus en plus d'utilisateurs francophones adoptent ChatGPT dans sa version payante. L'engagement croissant de la communauté de builders francophones pourrait enrichir le GPT Store d'applications plus diversifiées et adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs francophones, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus large et à une expérience utilisateur plus personnalisée pour le public francophone, un cercle vertueux donc.