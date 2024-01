Ca y est ! Le GPT store est accessible

Ça y est, après l'annonce de sa création lors du DevDay qui s'était tenu au début du mois de novembre, le GPT Store est enfin une réalité. C'est le patron d'OpenAI Sam Altman lui-même qui s'est chargé de communiquer l'information sur son compte X.

Et même si ce « magasin » vient à peine de naître, il va pouvoir déjà proposer de nombreux GPTs. Car depuis la mise en service de GPT Builder, près de 3 millions de ces assistants ont été développés par les utilisateurs du service. Le store proposera différentes catégories (écriture, recherche, lifestyle…) et mettra en avant les GPTs les plus populaires du moment.