ChatGPT a-t-il perdu en fiabilité ? Selon ces chercheurs, "oui", et pas qu'un peu !

Le domaine des mathématiques n'est pas le seul concerné. Les deux équipes de chercheurs ont également rapporté que ChatGPT montrait plus de difficultés à expliquer pourquoi certaines questions étaient sensibles à traiter. Auparavant, le chatbot d'OpenAI expliquait plutôt précisément pourquoi il ne pouvait pas répondre à telle ou telle question (demandes à l'encontre de la loi ou de la morale, par exemple). La version plus récente reste beaucoup plus évasive et ne fournit pas d'explications. À la place, aucune réponse et des excuses.