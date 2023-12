ChatGPT serait-il plus "flemmard" en hiver ? Le robot d’OpenAI accusé d’être moins efficace qu’avant

Ainsi, le modèle reproduirait la pause hivernale chez les humains ; autrement dit, les vacances des fêtes de fin d'année. « Et s'il apprenait, grâce à ses données de formation, que les gens ralentissent généralement leurs activités en décembre et reportent leurs projets plus importants au début de l'année, et que c'était pour cette raison qu'il était plus paresseux ces derniers temps ? », s'est ainsi interrogé un utilisateur de X.com.