OpenAI corrige le problème de "flemme" de ChatGPT et baisse les coûts d’accès à sa plateforme

L'on n'en saura pas plus, donc, sur l'origine de ce problème, et la formulation même d'OpenAI laisse à penser qu'il n'est pas forcément définitivement réglé. En revanche, la société a annoncé des baisses de prix drastiques : l'utilisation de l'API de GPT3,5 Turbo, qui est de loin le modèle le plus utilisé, coûtera désormais deux fois moins cher par requête. Ce modèle est déjà largement utilisé pour d'innombrables applications conversationnelles, ou pour l'analyse de texte, se garantissant ainsi une position plus dominante encore dans le domaine.



Car à mesure que les modèles open source ou ceux développés par les concurrents se rapprochent de GPT, OpenAI a tout intérêt à s'assurer que ses clients ne s'intéressent pas trop à leur développement.