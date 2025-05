mamide

Les gars ChatGPT c’est comme Google Search et Chrome … il est populaire mais ça ne veut pas dire que c’est le meilleur ni que c’est bon.

Prenez la peine de tester : Claude (mon Best, et le votre à condition de le tester)

Et les autres : DeepSeek-R1 (l’un de mes préférés après Claude … pour ceux qui ne sont pas allergique aux produits chinois, testez-le vous ne regretterez pas).

Gemini, Llama, Mistral, …

Je n’ai rien à vendre ni à acheter. je ne fais de pub pour aucun produit mais ça m’énerve toute cette pub qu’on fait pour ChatGPT comme si c’était le top.

je le dirais jamais assez Essayez l’IA d’Anthropic son dernier modèle Claude 3.7 Sonnet Reasoning est juste hallucinant les gars il connait même des langues d’Afrique parlées par quelques millions de personnes … la meilleure IA qui existe à ce jour, il n’est pas poli parce qu’il connait quoi répondre.

Les gars il connait le berbère (langues d’Afrique du nord) c’est incroyable, la seule IA qui la connait.

ChatGPT répond à toutes les traductions dans cette langue pourtant 100% fausse !!! voilà la dangerosité de cette IA !!!

Je lui ai demandé comment on dit un âne en berbère … il m’a traduit « un chien » j’ai insisté et il a donné plusieurs réponses différentes à chaque fois et sont toutes fausses … et ouiiiii une IA qui génère des réponses aléatoires il manquerait plus que ça !!

D’autres IA répondent : « désolé, je ne connais pas cette langue » (je préfère ça)

Pourquoi ChatGPT génèrent des réponses aléatoires ??? il connait pas cette langue (et on sait qu’il n’a pas été entraîné sur ça bon son pourquoi donner une réponse ?)

Bon vous me direz que c’est pas une preuve qu’il est performant … et bien c’est valable dans presque tout et ça montre que cette IA veut vraiment être une IA généraliste contrairement à ChatGPT qui devient plus spécialisé dans certains domaines.

Gemini de Google devient aussi très bon, son dernier modèle Gemini 2.5 Pro (avec raisonnement) en Bêta… va vraiment concurrencer ChatGPT et autres.

Il est actuellement en version expérimentale et franchement il dépasse largement ChatGPT, la version finale va enterrer ChatGPT (bien sûr pour ceux qui se donnent la peine d’essayer un autre plat et ne pas manger tout le temps la même chose).

Llama 4 Maverick de Facebook est très bon même si la qualité des réponses n’égaleront jamais Claude.

Franchement si je dois faire un classement … ChatGPT est le dernier modèle, comment faire confiance à une IA qui se contredit entre deux conversations ? ça sert à quoi que les IA enregistrent le contexte de la conversation si c’est pour me donner le contraire qu’elle a donné il y a quelques secondes ?

Conclusion : le problème de ChatGPT n’est pas qu’il soit poli mais qu’il devient plus bête à chaque mise à jour.