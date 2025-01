La première grande nouveauté concerne la refonte complète de l’interface permettant de régler les « instructions personnalisées ». Autrefois nichée dans des menus un peu trop techniques, cette fonctionnalité pourrait devenir beaucoup plus intuitive. On parle d’un design épuré et de champs de saisie mieux structurés, pour que chacun puisse préciser ses préférences en quelques clics. Concrètement, il ne s’agira plus seulement de dire si l’on souhaite un ton formel ou informel. Désormais, on pourra également renseigner son métier, ses centres d’intérêt, voire la nature des réponses que l’on attend (plutôt pointues, humoristiques ou synthétiques).