Trois modes préprogrammés sont déjà intégrés à la machine : formel, concis et explicatif. Le premier permettra de développer des écrits dans un style plus poli, alors que le second est adapté à une écriture plus directe. Enfin, le troisième permet d'indiquer au chatbot qu'il doit élaborer les réponses qu'il produit.

« Vous pouvez souhaiter des explications approfondies lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, ou des réponses rapides et directes lorsque vous êtes pressé » détaille ainsi le chef de Produit chez Anthropic, Scott White. Une option qui devrait donc vite devenir particulièrement populaire parmi les amoureux de Claude AI !