On n'est jamais avare de nouvelles annonces d'importance du côté de chez OpenAI, avec des outils toujours plus prometteurs. Après avoir appris récemment que la firme américaine mettait au point des agents IA de niveau doctorat (et aussi particulièrement cher), cette fois, c'est Sam Altman qui a décidé de communiquer directement sur un autre outil impressionnant en cours de développement.

Il a ainsi expliqué sur X qu'OpenAI avait entraîné un « nouveau modèle » qui serait « bon » dans l'écriture créative. Pour illustrer son propos, il a indiqué avoir demandé au chatbot : « Veuillez écrire une nouvelle littéraire métafictionnelle sur l'IA et le deuil. ». Il a ensuite posté un extrait de l'œuvre produite.