OpenAI aujourd'hui, c'est des abonnements qui peuvent coûter jusqu'à 200 dollars par mois, quand on choisit de souscrire à ChatGPT Pro. Un prix qui semble très onéreux, et qui pourtant apparaît comme faible quand on voit ce qui se prépare.

En effet, selon The Information, OpenAI travaille au lancement de plusieurs agents IA, dont un agent de « recherche au niveau du doctorat ». Une IA à bac+8, qui coûterait au client un prix de 20 000 dollars par mois !