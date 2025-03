Microsoft et OpenAI, c’était le couple star de l'IA générative. L'investissement massif du géant américain dans la startup a permis à ChatGPT d’exploser et à Microsoft de se positionner rapidement face à Google et Apple, initialement plus timides sur ce terrain. Rappelez-vous, Google a essuyé des critiques acerbes lors des premières démonstrations de Bard, tandis qu'Apple semble encore chercher la formule magique pour intégrer l'IA à son écosystème. Mais cette dépendance à OpenAI pourrait ne pas être une stratégie viable à long terme.

Selon plusieurs sources concordantes, Microsoft accélérerait le développement de ses propres grands modèles de langage (LLM). L’objectif ? Réduire sa dépendance technologique et financière vis-à-vis d’OpenAI. Car si l'alliance a été fructueuse, elle n'en demeure pas moins coûteuse et potentiellement limitante pour les ambitions de Microsoft. Développer ses propres modèles offrirait une plus grande flexibilité, un meilleur contrôle sur les coûts et une capacité d'adaptation accrue aux besoins spécifiques de ses produits et services.