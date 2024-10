PyratOne

J’ai repris et résumé vos arguments qui sont contradictoires et qui vous amène à une conclusion sans valeur.

Microsoft va t’il couler à cause de l’IA pour lequel il investit trop, mais il joue la carte de la sécurité en ne mettant pas tout leurs oeufs dans le même panier

On se souvient au début des années 2000 et de la bulle internet où des start-up valoriser a plusieurs milliards ont coulé et où Microsoft avait énormément investi pour n’en tirer des bénéfices que des années plus tard.

(A partir de là ce ne sont plus vos arguments mais les miens)

Microsoft n’est pas une start-up jusqu’à preuve du contraire et a les reins suffisamment solide pour supporter 13 « pauvres » milliards d’investissement c’est même dérisoire pour eux et puis couler c’est le cas (et limite le but) pour tout un tas de start-up dans tout un tas de domaine différents.

Apple a investi autrement plus (environ 5x plus) pour un simple modem 5g (ou même Wi-Fi) et sans avoir toujours eu le moindre retour sur investissement avec en plus l’énorme risque que l’un et l’autre soit dépassé techniquement et obsolète car remplacer par plus performant avant même d’être massivement intégré.

Ce qui ne sera pas le cas de l’IA qui évolue différemment, est déjà intégré dans tt les smartphones que ce soit pour la photo et autres… De façon totalement transparente)

Et si dans 10-20 ansbMicrosoft ne gardait que quelques fonctions de tt celles expérimentés dans son OS ce serait déjà une réussite pour eux.

Du coup c’est un peu ridicule et simplet je trouve comme réflexion et analyse de votre part, pourtant abstraction faite du titre les premières lignes partait plutôt bien, pour en arriver à une liste d’arguments et une conclusion particulièrement étonnantes et erronée)