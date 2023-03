Chez Microsoft, l'équipe chargée de l'éthique de l'IA… n'existe plus

Cette disparition de l'équipe chargée de l'éthique dans l'IA n'est pas nouvelle. Comme le rappelle The Verge, 30 ingénieurs étaient responsables de cette question en 2020, mais ils n'étaient plus que sept employés en octobre 2022.

Microsoft a fait le choix de supprimer définitivement cette entité il y a quelques semaines pour aller plus vite dans le déploiement de ChatGPT dans ses différents logiciels, sous la pression de Satya Nadella, CEO de l'éditeur, et de Kevin Scott, directeur technique de Microsoft.

Les membres restants de cette division dédiée à l'éthique ont été placés au sein des différentes équipes produit, pour apporter leur point de vue et leur expertise aux développeurs. De son côté, Microsoft « s'engage à développer des produits et des expériences d'IA de manière sûre et responsable, et le fait en investissant dans des personnes, des processus et des partenariats qui en font la priorité ». La société conserve un poste de responsable pour « une intelligence artificielle responsable », chargée d'édicter les grands principes de l'entreprise en matière d'éthique, même si son influence semble considérablement réduite.

Les problèmes restent bien réels, même si Microsoft semble n'en avoir cure. En 2022, les ingénieurs chargés des questions éthiques avaient déjà soulevé des soucis liés à Bing Image Creator, qui utilise le système DALL-E d'OpenAI pour créer des images entièrement générées par intelligence artificielle. Cet outil, très puissant, pouvait à terme causer du mal aux artistes et aux illustrateurs qui vivent de leur art et posait des questions de droits d'auteur, selon les garants de l'éthique chez Microsoft. Malgré plusieurs notes sur le sujet, la direction a décidé de se passer de l'avis du groupe et de lancer son produit sur plusieurs marchés, prenant le risque de voir son image de marque écornée par une ou plusieurs plaintes.