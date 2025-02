OpenAI voit toujours plus loin… et plus loin même que ses liens historiques avec Microsoft ! Selon le média The Information, l'entreprise présidée par Sam Altman compte se développer dorénavant en majorité via le projet Stargate - officialisé en janvier par Donald Trump.

Plus exactement, OpenAI s'attend à tirer les trois quarts de ses capacités en data centers du projet Stargate à l'horizon 2030. Un projet à 500 milliards de dollars, et qui est principalement financé par le groupe japonais Softbank. Ce qui laisse mécaniquement Microsoft en partie de côté.