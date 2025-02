ChatGPT a encore doublé son nombre d'utilisateurs, en 6 mois seulement

Six mois plus tard, OpenAI nous fait la même et revendique cette fois sur Twitter avoir franchi la barre des 400 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaire. Pas peu fier, Brad Lightcap, Chief Operating Office chez OpenAI affirme ainsi : "nous sommes ravis de servir 5% de la population mondiale chaque semaine. Plus de 2 millions d'utilisateurs professionnels utilisent désormais ChatGPT au travail, et l'utilisation de l'API du modèle de raisonnement a été multipliée par 5 depuis le lancement de o3 mini."

Rappelons qu'à l'heure actuelle, ChatGPT est encore largement utilisé par un public masculin. Selon le cabinet d'analyse AppFigures, sur les 353 millions de téléchargements de l'application, 84,5% d'entre eux ont été initiés par des hommes.

OpenAI semble alors faire un pied de nez à tous ceux qui avançaient que cette croissance allait ralentir, notamment lorsque l'IA chinoise DeepSeek a fait trembler la Toile il y a quelques semaines. OpenAI devra tout de même continuer à investir dans son infrastructure réseau. Le service enregistre régulièrement des pannes de quelques heures depuis le mois de juin 2024.