Passer au format application a permis aux IA de gagner un public encore plus grand, bon nombre de personnes n'utilisant plus qu'un smartphone, et laissant l'ordinateur de côté. Dans ce domaine, tous les grands chatbots ont lancé leur version mobile, que ce soit Gemini, Claude, ou bien évidemment ChatGPT. Et si cette dernière est particulièrement téléchargée, elle le serait surtout pas des hommes !