Un problème technique ? Voilà pourquoi les internautes boudent Google au profit de ChatGPT !

Si pendant plus d'une décennie, la majorité des internautes ont privilégié Google pour ce type de requêtes, particulièrement pour des problèmes liés à l'informatique, la tendance semble s'inverser depuis l'émergence de ChatGPT. Ainsi, 66 % des répondants ont déjà demandé à ChatGPT de les aider à résoudre leurs problèmes informatiques. Cette propension est d'autant plus marquée chez les utilisateurs plus jeunes : 83 % de la génération Z et 57 % des millénials. Malgré tout, la génération X et les baby-boomers ne sont pas très loin derrière, avec respectivement 50 % et 48 %.