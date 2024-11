Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT et tous les autres chatbots qui concurrencent la création d'OpenAI. Mais à l'avenir, ce qui est visé par ce secteur, c'est la création la plus importante sûrement de l'histoire de l'humanité : l'intelligence artificielle générale (IA générale). À savoir une IA qui serait capable d'être aussi intelligente (et certainement plus) que l'être humain. Et si pendant longtemps, on a pu imaginer qu'il s'agissait d'un lointain rêve de science-fiction, Sam Altman lui pense que ce bond technologique n'est plus très loin d'être effectué.