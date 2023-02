Oui, ChatGPT est déjà l'auteur (ou le co-auteur) de nombreux livres sur le Kindle Store

En raison de la nature de ChatGPT, en plus du fait que de nombreux auteurs ne révèlent pas qu'ils s'en sont servi, il est presque impossible d'obtenir un décompte complet du nombre de livres électroniques qui pourraient être écrits par l'IA. Il est possible qu'il y en ait déjà bien plus sur la boutique Kindle. Dans ce sens, la plateforme Clarkesworld Magazine, qui publie des histoires de science-fiction, a temporairement interrompu les soumissions d'histoires courtes après avoir reçu un flot de textes soupçonnés d'avoir été générés par l'IA.