Lauréate d'un prix littéraire, une écrivaine japonaise reconnaît avoir eu recours à ChatGPT

Alors, coup de génie ou succès immérité ? D'une certaine manière, le cas de Kudan est très semblable à celui de Kris Kashtanova et de son roman graphique Zarya of the Dawn, dont les illustrations ont été générées à l'aide de Midjourney. En 2022, le United States Copyright Office a jugé que les différents choix effectués par l'artiste lui conféraient la paternité légale de l'œuvre. On pourrait en dire autant de notre auteure japonaise, qui n'a fait qu'utiliser un outil comme n'importe quel autre.

Cependant, Zarya of the Dawn indiquait sur sa couverture qu'il avait été créé à l'aide d'une intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas de Tokyo-to Dojo-to. Et, c'est peut-être là que le bât blesse : le livre aurait-il reçu une reconnaissance aussi prestigieuse si son auteure avait indiqué son modus operandi ? Il faudra attendre pour le savoir, car pour l'instant, l'organisation du prix Akutagawa n'a fait aucun commentaire.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle intervient alors que les procès se multiplient contre des entreprises comme OpenAI, et que l'IA est de plus en plus au cœur de débats et des interventions politiques. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les politiques japonais se penchent sur le sujet dans les jours à venir, étant donné l'importance de l'événement.