On connaît ChatGPT pour ses réponses rapides et sa maîtrise du langage, mais voilà qu’il se dote désormais d’une fonction « Tâches ». Ce module permet de programmer des rappels, d’organiser des activités récurrentes et de recevoir des notifications personnalisées. Disponibles en version bêta pour les formules payantes, ces nouveautés témoignent d’un virage notable vers un service à la fois plus complet et plus axé sur la productivité.