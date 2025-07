En Chine, on avance très vite dans le secteur de la robotique, au point que ces machines sont de plus en plus testées pour reproduire les loisirs humains. Et particulièrement, les loisirs sportifs. Au début du printemps dernier, on voyait ainsi des robots pour la première fois participer au même semi-marathon que des humains, à Beijing. Et c'est dans cette même ville que vient d'avoir lieu un match n'opposant que des robots !