L'avenir devrait être plein de robots quand on voit ce que les spécialistes du secteur réussissent déjà à faire, alors que l'industrie n'est que balbutiante. On sait ainsi quand on voit les robots Optimus qu'ils pourront être utilisés au sein des usines pour travailler. Mais ils pourront aussi avoir un aspect beaucoup plus ludique. Il suffit de jeter un œil à la Chine !