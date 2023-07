L'ONU recrute des dizaines de robots... mais pour quoi faire ?

Pour tenter de raviver son initiative de développement durable née en 2015, mais aujourd'hui moribonde, l'ONU mise sur l'intelligence artificielle et les robots en général. Ils occuperont ainsi toute l'attention à l'occasion du sommet de Genève organisé par l'International Telecommunication Union (ITU) qui a lieu les 6 et 7 juillet. Ils tenteront également de répondre à une question que l'on se pose tous : comment on fait, maintenant ?