Des robots qui disputent des matchs de foot, quoi de plus normal après tout ?

Disons-le tout de suite, il n'y a pas vraiment de commune mesure entre la qualité du spectacle offert par des footballeurs professionnels humains et des robots. Si ces derniers « comprennent » l'objectif, et parviennent à marquer des buts, le rythme reste lent, et le geste décisif dans une action est souvent la chute du défenseur. Cela n'a pas empêché 2 500 spectateurs d'assister à l'évènement.