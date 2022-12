Impossible ? Comment cette IA a-t-elle deviné tous les scores de la Coupe du Monde (ou pas) ?

Ainsi, pour tweeter le résultat d'un match en avance, il est nécessaire de poster tous les résultats possibles, puis de supprimer tout simplement ceux qui étaient erronés. De cette manière, seul le pronostic exact reste affiché en ligne.

Pour la finale France - Argentine, Mathis Hammel explique avoir enregistré plus de 300 variantes possibles, avec des scores nuls, un petit 1 à 0 en faveur de l'Argentine, ou encore aussi un virulent (et improbable en apparence) 7 à 3 pour la France. L'objectif étant de ne retenir au final, et après le coup de sifflet final, la bonne prédiction.