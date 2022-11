Qatar 2022 : la Coupe du monde du phishing ?

Pour appâter leurs cibles, les pirates utilisent l'image de la FIFA, la fédération internationale, pour viser les organisations des pays arabes. Il est évidemment courant que des attaquants ciblent des événements populaires et à très forte résonnance, comme la Coupe du monde, pour diffuser des tactiques basées sur l'ingénierie sociale et toucher les entreprises, associations et autres organisations directement ou indirectement liées à l'événement.