Désinformation en ligne : le MIT met au point une IA capable de détecter les réseaux de fake news

Sur le chemin de la lutte contre la désinformation en ligne, une équipe de recherche du groupe Artificial Intelligence Software Architectures and Algorithms, rattachée au Lincoln Laboratory du célèbre MIT, s'était mis en tête de mieux comprendre les campagnes de désinformation, qui sévissent sur le Web et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Et les chercheurs en sont convaincus : à l'aide de l'intelligence artificielle, ils parviendront à contrer la propagation des fake news et à identifier ceux qui en sont à l'origine.