Ils pensaient regarder un stream pirate de la Coupe du Monde... ils regardaient FIFA sur YouTube

En effet, le réalisme des simulations de football modernes, couplé à une caméra placée suffisamment loin de l'action et une diffusion de mauvaise qualité peut faire illusion auprès de certains spectateurs. Une illusion qui dure généralement quelques minutes tout au plus, le temps de remarquer que l'on est face à un jeu vidéo, et non une véritable rencontre.