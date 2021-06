Euro 2021 : comment suivre la compétition en ligne, en streaming, même sans TV ?

Repoussé à cause de la pandémie, l'Euro des nations de football se tiendra bien cet été. Cette édition 2020 – qui n'a officiellement pas changé de nom mais que tout le monde s'entend à appeler 2021 – s'étalera sur un mois complet et sera diffusée sur différentes chaînes. Dans cet article, nous allons lister les possibilités qui s'offrent à vous pour suivre l'épopée des bleus et des autres équipes sans avoir forcément besoin d'allumer votre TV.