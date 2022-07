Mondial 2022 : un ballon connecté pour mieux détecter les hors-jeux ?

Voilà quelques années déjà que la technologie s'est immiscée dans le football, afin d'aider les arbitres à prendre des décisions plus rapides, mais aussi plus précises et plus cohérentes. Après la « goal line technology » et la VAR, la FIFA annonce un nouveau système semi-automatisé de détection du hors-jeu. Un système en partenariat avec Adidas et que la FIFA permet de découvrir en détail et en vidéo directement à cette adresse.