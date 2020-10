Novak Djokovic veut remplacer les juges de ligne par la technologie

Pour autant, la banalisation de la technologie et de la vidéo sur l'ensemble du circuit n'est pas encore d'actualité. La technologie utilisée est coûteuse et nécessiterait de lourds investissements. Le tout créerait, qui plus est, des problèmes d'équité dans le sport, tous les échelons ne pouvant pas bénéficier de certaines avancées. Entre les tenniswomen, tennismen et fans attachés à la tradition et ceux qui souhaitent que souffle le vent de la modernité, la guerre est lancée.