Tennis World Tour 2 en vidéo : Nacon veut oublier le désastre du premier opus

C'est ainsi que, sorti en mai 2018, Tennis World Tour s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires alors qu'il a été conspué par la critique et se traîne un Metacritic de 1,3 dans sa version PC.

Conscient du problème, l'éditeur Nacon a décidé de travailler avec une autre équipe pour la suite qu'il vient tout juste de dévoiler. Tennis World Tour 2 sera donc développé par les Australiens de Big Ant Studios à qui nous devons déjà AO Tennis 2, pas flamboyant mais déjà un cran au-dessus.

Tennis World Tour 2 est prévu pour une sortie en septembre prochain sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Il devrait apporter de nombreux changements de gameplay avec, notamment, la présence d'une nouvelle jauge pour affiner le service et un nouveau moteur graphique pour des animations plus fidèles.

Nacon souligne qu'en plus d'un mode carrière, le jeu en double sera de la partie autorisant des affrontements jusqu'à quatre joueurs en ligne ou en local. Enfin, il est question de proposer plusieurs stades sous licences ainsi que 38 joueurs parmi les mieux classés du moment. Seuls Rafael Nadal, Roger Federer et Ashleigh Barty ont toutefois été cités.