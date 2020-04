F1 2020 officiellement annoncé sur consoles et PC

Quelques nouveautés importantes

Source : Formule 1

Nous avons appris la nouvelle via le site officiel de la Formule 1. Pour célébrer comme il se doit le 70ème anniversaire de la célèbre discipline sportive,sortira cette année sur PS4, Xbox One, PC Windows (en format physique et sur Steam) mais aussi pour la toute première fois sur Google Stadia Si des circuits inédits feront bien évidemment leur apparition, un nouveau mode nommé « My Team » sera également de la partie. Il permettra aux joueurs de créer leur propre équipe de F1 pour en affronter d'autres. Bien entendu, le mode carrière fera son grand retour. Cette édition 2020 permettra aussi à deux joueurs de s'affronter en local via l'écran partagé.Enfin,aura également le droit à une Schumacher Edition. Les acheteurs pourront incarner le fameux pilote allemand dans quatre de ses véhicules les plus célèbres. D'autres éléments in-game exclusifs seront aussi téléchargeables.Pour le moment, aucune image du jeu n'a été diffusée.