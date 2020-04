Sony offre Uncharted The Nathan Drake Collection et Journey pour le confinement

© Sony Interactive Entertainment

Deux titres pour les joueurs et une belle somme pour les indépendants

Lire aussi :

Ubisoft offrira Assassin's Creed II sur PC dès le 14 avril

Source : PlayStation Blog

C'est via leque l'information est tombée. Dans le cadre de son initiative Play At Home (ou Jouez à la Maison), Sony Interactive Entertainment a décidé de récompenser sa communauté en offrant deux excellents jeux. De plus, la marque japonaise a également débloqué des fonds pour aider des studios indépendants.À partir du 16 avril 01h00 et jusqu'au 6 mai 2020 à la même heure, tout le monde pourra télécharger gratuitementetsur PS4. Le premier compile les trois premiers épisodes de la saga avec des graphismes retravaillés et le second est un jeu poétique créé par thatgamecompany (et bientôt disponible sur Steam ).Comme nous l'avons précisé précédemment, Sony a également débloqué 10 millions de dollars pour venir en aide aux studios les plus fragiles. En effet, de nombreuses structures indépendantes sont menacées de fermeture définitive à cause de l'épidémie qui touche le monde entier.Voilà de quoi redonner un peu le sourire.