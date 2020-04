Ubisoft offrira Assassin's Creed II sur PC dès le 14 avril

© Ubisoft

Pour occuper ses fans pendant le confinement, Ubisoft a trouvé la parade : offrir des jeux. L'éditeur français s'est donc montré très généreux ces derniers temps et cela ne va visiblement pas s'arrêter tout de suite. Les premières aventures de Ezio Auditore da Firenze en Italie sont donc à l'honneur cette semaine.En effet, à partir de ce mardi 14 avril, les joueurs pourront télécharger gratuitement la version complète desur PC, à cette adresse . Pour l'obtenir, il faut seulement posséder un compte uPlay, soit la plateforme créée par Ubisoft. Voilà un excellent moyen de s'occuper pendant plusieurs dizaines d'heures.Sorti en 2009,est toujours un des opus les plus appréciés par les fans. Par rapport au premier opus, cette suite offre des missions beaucoup plus variées et une narration bien plus marquante, portée par le charismatique Ezio. C'est donc le moment idéal pour (re)découvrir ce jeu exceptionnel.