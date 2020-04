Après Rayman Legends, Ubisoft vous offre Starlink: Battle for Atlas sur Xbox One

Lire aussi :

Un nouveau cadeau signé Ubisoft

Source : Communiqué de presse

Après Rayman Legends , Ubisoft poursuit sur sa lancée, avec un nouvel élan de générosité. En effet, le groupe français a décidé d'offrir aux joueurs Xbox One, le jeuLe titre est donc téléchargeable dès à présent, sans frais, et jouable gratuitement jusqu'au 22 avril, à 19 heures. «», explique (et espère) Ubisoft.Rappelons queest une aventure spatiale en monde ouvert qui comprend sept planètes différentes que les joueurs vont pouvoir explorer en toute liberté. Un titre très ambitieux, mais qui n'a pas vraiment connu le succès escompté... Pour la petite anecdote, la version Nintendo Switch du jeu permet d'évoluer avec Fox McLoud et son célèbre Arwing.