Ubisoft dévoile gTV, un nouveau média pour mettre le jeu vidéo en valeur

Mettre en avant les aspects positifs du gaming

Des célébrités bien placées pour parler de jeu vidéo ?

Source : Le Figaro

C'est donc ce jeudi 6 février 2020 que gTV ouvre ses portes. Le Figaro a largement détaillé ce média qui s'exprimera à travers les réseaux sociaux ( Facebook Instagram ) mais aussi YouTube et Twitch Si c'est bien Ubisoft qui est à l'origine de cette Web TV 100 % gaming, l'éditeur ne sera pas le seul et unique sujet traité. En effet, les animateurs évoqueront les plus grandes licences de l'industrie via des documentaires, talk-shows et autres formats qui traiteront des sujets de fond.Comme l'explique Franck Annese, fondateur du groupe de presse So Press (So Foot, Society) associé à Ubisoft pour ce projet, l'objectif est de «». De son côté, le directeur de cette nouvelle chaîne, Jean Guérin, souhaite «». Il est vrai que cette industrie est souvent décriée dans les médias traditionnels et par une partie de la classe politique.Mais comment gTV compte-t-elle s'adresser à un maximum de monde ? C'est bien simple ! Divers programmes seront diffusés régulièrement avec des présentateurs connus du grand public. Mentionnons par exemple la présence de Jérôme Niel qui se rendra chez les joueurs pour les défier sur leur jeu favori. L'humoriste Pablo Mira sera également de la partie pour animer une émission de débat traitant de sujets comme l'amour ou encore l'argent dans les jeux vidéo. Il y aura aussi des documentaires et des vidéos au format court « à la Brut ».Enfin, Ubisoft oblige, les jeux de l'éditeur seront aussi mis en avant. gTV proposera ainsi une série de reportages sur l'univers de l'e-sport autour de Rainbow Six: Siege . Cependant, l'éditeur a bien exprimé son souhait de ne pas se servir de cette chaîne à des fins marketing (même si un peu de publicité sera sans doute d'actualité).Quoi qu'il en soit, gTV vient d'être lancée cette semaine en France, mais aussi en Allemagne.