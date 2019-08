Rainbow Six Siege se dote de son propre Battle Pass

© Ubisoft

Détaillant ses plans concernant la nouvelle saison à venir,a dévoilé qu'un Battle Pass allait prochainement être intégré au jeu, singeant le système désormais bien connu des titres commeouMais pour opérer cette transition le plus calmement possible, Ubisoft dévoile que. La première phase, intitulée « Mini Battle Pass », seraet limitée sur sept jours. Elle permettra à tous les joueurs disposant du Season Pass de l'Année 4 de se familiariser avec le concept.Concept qui n'est pas bien sorcier : plus on joue, plus on débloque de contenu. En guise de carotte au bout du bâton pour ce coup d'essai, un pendentif exclusif de Harry, en version chibi.Une version payante et définitive du Battle Pass desera lancée à la fin de la saison, confirme néanmoins Ubisoft, qui en a aussi profité pour dévoiler le contenu de l', ainsi que deux nouveaux agents pour son FPS tactique phare.