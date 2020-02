Versus Fighting : le championnat EVO annonce son line-up pour l'édition 2020

Le retour de Marvel vs Capcom 2

Un line-up 100 % japonais ?

Source : ShackNews

Un programme qui compte deux changements majeurs, avec notamment le retour d'un classique absolu, signé Capcom.Cet EVO 2020 sera donc l'occasion d'apprécier le retour sur le devant de la scène de, l'un des jeux de combats 2D les plus appréciés aujourd'hui encore, et qui fête ses 20 ans cette année.On pourra ainsi découvrir un tournoi spécial, baptisé «, qui verra s'affronter pas moins de huit combattants, dont quatre champions de la discipline (Justin Wong, Duc Do, Yipes et Sanford Kelly).L'EVO 2020 fera également une place à, un jeu signé Arc System Works, qui va remplacer un autre jeu du même studio, à savoirUn autre titre fait également ses adieux à la compétition, puisquea été écarté de cet EVO 2020, les organisateurs préférant se focaliser sur des jeux japonais.Ainsi, parmi les jeux proposés, on retrouvera aussi, sans oublier l'indispensableet enfin Street Fighter V : Champion Edition Rappelons que cet EVO 2020 se déroulera du 31 juillet au 2 août 2020, du côté de Las Vegas, au sein de l'hôtel Mandala Bay.