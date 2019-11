Capcom annonce Street Fighter V: Champion Edition

© Capcom

Street Fighter V de retour en mode Champion Edition

© Capcom

© Capcom

Gill de retour !

Source : NeoWin

Le titre sera disponible au format physique, comme au format dématérialisé, sur PS4 et PC.Lancé en février 2016,s'est enrichi au fil des mois de nombreux contenus supplémentaires. De quoi faire germer chez Capcom l'idée de proposer une « nouvelle » version du jeu, baptisée Champion Edition.Cette version inclura tout le contenu disponible depuis la sortie du jeu, à l'exception toutefois des costumes du mode « Divination », de ceux de « Cross-over » avec des marques externes à Capcom et des DLC Capcom Pro Tour.Pas de quoi empêcher cede revendiquer un total de 40 combattants, 34 arènes de combat et plus de 200 costumes. Evidemment, côté modes de jeu, on retrouvera les modes « Histoire », « Arcade », les combats par équipes, les match classés ou amicaux, etc.Cette édition permettra également de fêter le retour d'un certain Gill, déjà présent dans. Ce dernier sera inclus dans le jeu en tant que boss final et personnage jouable, mais également disponible dès le mois prochain sur les autres versions de, moyennant Fight Money gagnée en jeu, ou en passant directement par l'achat individuel de personnages.Ce « nouveau »sera disponible le 14 février prochain au tarif de 29,99 dollars. À noter que, dès le 18 novembre, les possesseurs de n'importe quelle version depourront acheter un «» qui donnera accès à tous les contenus de la Champion Edition.