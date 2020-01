Ubisoft prévoit d'étendre son équipe éditoriale pour créer des jeux plus originaux

Des « changements importants » à la direction

L'annonce fait suite aux difficultés rencontrées par le studio en 2019, en particulier celles concernant The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint Dans un communiqué à VGC, Ubisoft a précisé l'objectif de ce remaniement, qui concerne une équipe d'une centaine de personnes basée à Paris et donnant la direction créative du groupe : «».Si l'équipe ne crée pas de jeux par elle-même, son impact sur les équipes de développement est important et elle assure une vision cohérente de l'ensemble des titres d'Ubisoft. C'est elle qui a orienté la société vers des jeux de type(les sagasou, par exemple) et ayant des thématiques prétendument apolitiques, mais ancrées dans le monde réel.Suite aux reports récents et aux mauvais résultats deet, le studio a annoncé des «». L'objectif serait de diversifier davantage les jeux émis par Ubisoft : dans une précédente interview , le P.D.-G. d'Ubisoft Yves Guillemot a déclaré avoir constaté les «» de la modification de ces processus.Qui sera donc impliqué dans le remaniement ? VGC a cru comprendre que Serge Hascoët resterait à la direction éditoriale du groupe. En revanche, d'après les sources du site, il devrait déléguer : il disposera d'un plus grand nombre de vices-présidents pour l'assister, et ceux-ci interviendront directement sur les différents projets. Ubisoft comptera sept vice-présidents, chacun d'entre eux donnant directement la direction éditoriale d'une ou plusieurs des franchises du groupe. Cette répartition de la direction doit apporter des identités plus propres à chaque pan d'Ubisoft.Jusqu'à présent, les vices-présidents ne disposaient pas de tant d'autonomie, et supervisaient avant tout la mise en pratique des directives données par Serge Hascoët. Une source restée anonyme a déclaré à VGC : «». Les nouveaux vices-présidents doivent venir du personnel d'Ubisoft ainsi que d'autres studios. On trouvera notamment Maxime Béland, qui arrive d'Epic Games, mais a aussi travaillé sur la licence Splinter Cell d'Ubisoft.Il reste à voir les résultats de ce remaniement. Selon VGC, des jeux en développement auraient déjà été «» dans le but de les démarquer.