Ubisoft abandonne un projet de Destiny-like sur lequel il travaillait depuis trois ans

Sûrement un AAA

Un FPS multijoueurs en coop toujours dans les cartons

Source : TechRaptor

À l'approche du lancement de la nouvelle génération de consoles, on s'attend à ce que les grands éditeurs aient de nouvelles IP dans les cartons pour insuffler un nouveau souffle à leurs franchises. Ubisoft Montréal aurait secrètement travaillé durant trois ans en ce sens, sur une licence inédite décrite comme un Destiny-like, mais qui aurait finalement été abandonnée. Un autre coup dur après le report de plusieurs jeux et une année fiscale compliquée, en deçà des espérances.L'information provient du développeur Louis de Carufel, qui l'a annoncé sur Twitter (ses tweets ont depuis été supprimés). Il explique qu'environ 200 personnes étaient impliquées dans la création du titre. Il s'agissait donc d'un jeu d'envergure, probablement un AAA. Il précise qu'il s'agit de la même équipe qui est à l'origine des deuxet que, suite à l'annulation, tout le personnel est désormais dispatché entre les différents autres projets d'Ubi.Toujours selon le développeur, le géant de l'industrie vidéoludique planche sur plus de 15 projets actuellement. Il fait savoir que le personnel qui travaillait sur ce Destiny-like a le choix de sa réaffectation. Les personnes impliquées seraient ainsi libres d'intégrer l'équipe d'un jeu prévu pour 2020 ou au contraire celle d'un projet tout juste initié et dont le lancement ne se fera pas avant de longues années, voire jamais.On en sait très peu quant au projet annulé, malgré ces trois années de développement. D'après Jason Schreier, journaliste pour Kotaku, il ne s'agit pas du titre connu sous le nom de code « Pioneer ». Ce dernier serait toujours d'actualité. De jeu d'exploration spatiale non-violent, il aurait été rebooté pour prendre la direction d'un jeu de tir multijoueurs coopératif.Il est en tout cas très logique qu'Ubisoft ait tenté de produire un jeu façon Destiny. Le titre de Bungie est l'exemple parfait de ce qui fonctionne aujourd'hui : du multijoueurs et du « game as a service », avec du nouveau contenu régulier pour faire rester les joueurs. Un dernier point que commence à bien maîtriser Ubisoft, on l'a vu avecou Assassin's Creed Odyssey