Ubisoft reporte 3 jeux, dont Watch Dogs Legion, et revient sur l'échec de Ghost Recon Breakpoint

© Ubisoft

Un gros échec et trois reports au programme

Ubisoft livre son analyse sur l'échec de Ghost Recon Breakpoint pic.twitter.com/cQIoruaQTQ — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) October 24, 2019

Ainsi, Ubisoft a revu ses objectifs à la baisse pour l'année fiscale qui s'achèvera fin mars 2020. Le chiffre d'affaire espéré par la multinationale passe donc de 2,1 milliards à 1,4 milliard d'euros. Cette révision importante est due au lancement en demi-teinte des gros jeux de la firme, dont celui de Ghost Recon Breakpoint.Dans un communiqué, Ubisoft n'a pas manqué de souligner quepour Breakpoint. Cependant, les équipes de développement sont à l'oeuvre pour améliorer leur production et y apporter des éléments inédits. Hélas, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là...Ainsi, Watch Dogs Legion , Gods and Monsters et Rainbow Six Quarantine sont repoussés. Le premier devait sortir le 6 mars prochain, le second le 25 février et le dernier était attendu en début 2020. Ils arriveront donc durant la prochaine année fiscale qui s'étalera d'avril 2020 à mars 2021. Les nouvelles dates n'ont pas encore été communiquées.