Surprise ! L'abonnement premium de Fallout 76 est complètement bugué

Des bugs premium !

Le recyclage n'a pas que du bon

Source : Forbes

