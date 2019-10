Fallout 1st : un internaute achète le nom de domaine pour se moquer de l'abonnement

Mise à jour :

Le site semble avoir été mis hors ligne quelques minutes après la publication de cette actualité.



Un faux site pour se moquer de Bethesda

Un lancement chaotique en 2018

Nous vous rapportions hier que Fallout 76 propose désormais un abonnement premium nommé Fallout 1st . Celui-ci a été très critiqué par la communauté, notamment à cause de son prix. Et pour aller plus loin, un petit malin s'est amusé à troller Bethesda.Pour ce faire, un internaute a acheté le nom de domaine, qui renvoie vers une page plutôt bien réalisée reprenant l'esthétique et le style de Fallout. On pourrait presque croire à un site officiel, avant d'y regarder de plus près.On réalise alors en lisant le texte (en anglais) que le créateur du site se moque ouvertement de Fallout 1st. Sur le premier visuel, on voit que l'image a été détournée pour laisser apparaître la mention «», dont on vous épargnera la traduction. Dans le titre, l'auteur a ensuite remplacé le mot «» (arrive) par «» (qu'on peut aussi traduire par arrive, mais dans un tout autre sens). Le nom de l'abonnement est aussi modifié pour Fallout FUCK YOU 1st.Les premières phrases donnent directement le ton. «». Et cela continue dans ce style tout le long du texte.Bref, l'individu à l'origine de ce troll ne se prive pas de montrer son agacement suite à l'annonce de Bethesda, qui l'a tout de même un peu cherché. Pour rappel, Fallout 76 avait reçu un très mauvais accueil de la part de la communauté et des testeurs. Le titre, vendu au prix fort, était truffé de bugs à sa sortie et ressemblait plus à une version bêta qu'à un jeu fini.Alors, quand moins d'un an plus tard, le studio lance un abonnement payant à 14,99 euros mensuels ou 119,99 euros l'année pour avoir quelques bonus et surtout le droit d'accéder à des mondes privés qui donnent la possibilité de jouer jusqu'à huit joueurs, la grogne est inévitable. Surtout qu'une telle fonctionnalité était demandée depuis longtemps par les joueurs, qui n'envisageaient certainement pas devoir payer pour en bénéficier.