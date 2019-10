Fallout 76 propose un abonnement premium (très cher) nommé Fallout 1st

Des prix apocalyptiques !

Longtemps critiqué pour ses bugs à foison et son manque de contenu,a essayé de fédérer une communauté solide après son lancement catastrophique . Les développeurs de chez Bethesda Game Studios ne se sont pas découragés puisque plusieurs DLC ont été déployés au fil des mois. Hélas, cette nouvelle annonce risque de (re)mettre le feu aux poudres...Malgré des demandes insistantes, ne deviendra pas un free-to-play ... bien au contraire ! Bethesda vient d'officialiser l'arrivée de Fallout 1st, un abonnement premium à destination du jeu. Il donne accès à des mondes privés dans lesquels il est possible d'inviter jusqu'à sept amis. La souscription permet aussi d'obtenir de l'équipement exclusif, des icônes, un stockage illimité de composants dans un conteneur et 1 650 atomes chaque mois.Malheureusement, tout cela a un prix et les tarifs ont de quoi faire grincer des dents. Pour un mois, il faut débourser 14,99 € et l'abonnement annuel coûte 119,99 €.Fallout 1st est disponible dès maintenant sur PS4, Xbox One et PC. Toutes les informations sont disponibles à cette adresse . Difficile d'imaginer des retours positifs dans ces conditions...