Fallout 76 : de nouvelles et massives corrections sur PC dès aujourd'hui

Plus de 150 corrections de bugs à prévoir

Les trois premiers jeux Fallout disponibles à tous les joueurs



Les trois premiers jeux Fallout sont désormais jouables gratuitement pour toutes les personnes ayant joué à Fallout 76 en 2018. © Bethtesda

Celui-ci sera disponible en exclusivité sur PC dans un premier temps, et sortira sur consoles dans le courant de la semaine prochaine. Un délai supplémentaire, explique Bethesda, qui permettra aux développeurs de colmater d'éventuels soucis additionnels dansSi le patch note ne sera rendu public que lorsque Bethesda déploiera la mise à jour, on peut d'ores et déjà s'attendre à plus de 150 correctifs en tout genre. "", explique ainsi le studio sur son site Un premier pas vers une mise à jour plus massive encore, puisque le studio américain annonce travailler d'arrache-pied sur un autre patch,, et censé corriger de façon plus importante encore les multiples bugs qui entachentdepuis sa sortie le 14 novembre dernier.Comme précédemment annoncé par le studio, lessont accessibles gratuitement àIl s'agit bien évidemment des versions PC de Fallout, Fallout Tactics et Fallout 2, mais leur accès gratuit concerne bien toutes les personnes ayant joué à Fallout 76 aussi bien sur PC, PS4 que Xbox One.Pour récupérer la Fallout Classic Collection, il vous suffit de lancer leBethesda sur PC, de vous connecter à votre compte et d'ajouter la collection à votre bibliothèque de jeux.