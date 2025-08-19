Jason Beaumont, vice-président des expériences chez Xbox, a rappelé les ambitions de Microsoft en matière de cloud gaming lors du podcast officiel de la marque (vidéo ci-dessous) : « Notre objectif est vraiment simple. Nous voulons apporter plus de jeux à plus de personnes. Le cloud gaming est excellent pour cela ». Cette philosophie s'articule autour d'un double axe d'expansion : géographique, avec un déploiement dans davantage de pays, et technologique, via une compatibilité étendue à un maximum d'appareils.

L'approche tarifaire constitue le second volet de cette stratégie. Jason Ronald a précisé la réflexion en cours au sein de la firme de Redmond : « Une des choses que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent Game Pass Ultimate pour accéder au cloud, que ce soit leur façon principale de jouer, ou une façon supplémentaire de jouer en déplacement ». Une déclaration qui ouvre la porte à une éventuelle révision de la grille tarifaire du service.