Microsoft laisse entrevoir une nouvelle offre dédiée au cloud gaming, potentiellement moins chère. Une ouverture qui pourrait changer la donne pour les abonnés Xbox Game Pass.
- Microsoft envisage une offre cloud gaming séparée, potentiellement moins chère que le Game Pass Ultimate actuel.
- La stratégie vise à étendre le cloud gaming géographiquement et à le rendre compatible avec davantage d’appareils.
- L’abonnement proposé se concentrerait sur le streaming uniquement, sans téléchargement natif.
Jusqu’ici réservé aux détenteurs du Game Pass Ultimate, proposé tout de même au prix de 17,99 euros par mois, le cloud gaming de Xbox pourrait devenir enfin plus accessible. Au micro du podcast officiel Xbox, deux dirigeants de Microsoft ont laissé entendre qu’un abonnement distinct et moins onéreux serait envisagé pour toucher davantage de joueurs et étendre l’écosystème Cloud.
- Des catalogues fournis en jeux variés
- Titres Xbox Game Studios jouables day one !
- Le cloud gaming qui change la donne
Microsoft veut « apporter plus de jeux à plus de personnes »
Jason Beaumont, vice-président des expériences chez Xbox, a rappelé les ambitions de Microsoft en matière de cloud gaming lors du podcast officiel de la marque (vidéo ci-dessous) : « Notre objectif est vraiment simple. Nous voulons apporter plus de jeux à plus de personnes. Le cloud gaming est excellent pour cela ». Cette philosophie s'articule autour d'un double axe d'expansion : géographique, avec un déploiement dans davantage de pays, et technologique, via une compatibilité étendue à un maximum d'appareils.
L'approche tarifaire constitue le second volet de cette stratégie. Jason Ronald a précisé la réflexion en cours au sein de la firme de Redmond : « Une des choses que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent Game Pass Ultimate pour accéder au cloud, que ce soit leur façon principale de jouer, ou une façon supplémentaire de jouer en déplacement ». Une déclaration qui ouvre la porte à une éventuelle révision de la grille tarifaire du service.
Xbox Cloud Gaming : vers une offre uniquement dédiée au streaming ?
Lors du podcast, Ronald a esquissé les contours d'une possible évolution tarifaire : « Et donc pour nous, je pense que cela ouvre vraiment l'opportunité de le rendre beaucoup plus abordable et de le rendre plus accessible à plus de joueurs, que ce soit en allant dans de nouvelles régions ou de nouvelles façons d'accéder réellement au cloud ». Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été précisément formulée, ces déclarations pointent vers la création potentielle d'un abonnement exclusivement centré sur le streaming.
Cette formule hypothétique se distinguerait donc du Game Pass Ultimate actuel en se concentrant uniquement sur les fonctionnalités de cloud gaming, sans inclure les options de téléchargement natif des titres. Microsoft n'a pas communiqué de calendrier précis concernant le lancement d'une telle offre, mais les discussions internes semblent visiblement avancer. En attendant, la firme de Redmond effectue les derniers ajustements pour la Gamescom 2025, qui devrait notamment lever le voile sur la date de sortie officielle des ROG Xbox Ally.